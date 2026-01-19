„Europa nu va fi șantajată”: Danemarca răspunde ferm amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

Tensiunile dintre Statele Unite și Europa escaladează după ce Donald Trump a amenințat cu tarife comerciale dure în cazul în care aliații săi se opun preluării Groenlandei. Premierul danez, Mette Frederiksen, transmite un mesaj clar: Europa nu va ceda presiunilor și își va apăra valorile fundamentale.

Amenințări cu tarife pentru achiziționarea Groenlandei

Președintele SUA a anunțat că va impune tarife de 10% asupra bunurilor importate din opt state europene aliate, cu posibilitatea creșterii acestora la 25% în vară, dacă acestea se opun planului său de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei.

Trump a declarat că taxele vor rămâne în vigoare „până la încheierea unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, susținând că insula este esențială pentru securitatea Statelor Unite.

Răspunsul Europei: solidaritate și fermitate

Premierul danez Mette Frederiksen și alți lideri europeni au emis o declarație comună prin care avertizează că astfel de măsuri riscă să submineze relațiile transatlantice și să declanșeze o „spirală descendentă periculoasă”.

„Europa nu va fi șantajată”, a scris Frederiksen pe Facebook, subliniind că dialogul este preferabil conflictului, dar că valorile suveranității și integrității teritoriale nu sunt negociabile.

Groenlanda, în centrul unui joc geopolitic

Groenlanda este slab populată, dar bogată în resurse și are o poziție strategică între America de Nord și Arctica, fiind importantă pentru sisteme de avertizare timpurie și securitate militară.

Trump nu a exclus nici măcar o posibilă ocupare prin forță, o declarație care a stârnit reacții dure atât în Europa, cât și în rândul populației din Groenlanda.

NATO și securitatea arctică

Liderii europeni și-au reafirmat angajamentul de a consolida securitatea arctică în cadrul NATO. Premierul britanic Keir Starmer a subliniat că aplicarea de tarife aliaților pentru obiective de securitate colectivă este „greșită”.

De asemenea, Canada și Norvegia au transmis că respectarea suveranității este un principiu fundamental al cooperării internaționale.

Proteste și opoziție publică

Proteste au avut loc în weekend atât în ​​Danemarca, cât și în Groenlanda

În Danemarca și Groenlanda au avut loc proteste față de planurile lui Trump, iar sondajele arată o opoziție covârșitoare. Doar 6% dintre groenlandezi ar susține aderarea la SUA, iar majoritatea americanilor se declară, de asemenea, împotriva unei astfel de preluări.

Urmează confruntarea diplomatică de la Davos

Subiectul va domina discuțiile de la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde Donald Trump, Emmanuel Macron și alți lideri europeni vor aborda tema cooperării într-o lume tot mai tensionată, potrivit BBC.

