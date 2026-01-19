Șeful ONU avertizează: SUA pun puterea mai presus de dreptul internațional

Statele Unite acționează cu impunitate și tratează dreptul internațional ca fiind secundar față de propria putere, avertizează secretarul general al ONU, António Guterres, într-un interviu acordat BBC. Declarațiile sale readuc în prim-plan o întrebare incomodă: mai contează regulile globale într-o lume dominată de forță?

„Legea puterii” în locul puterii legii

Într-un interviu pentru BBC Radio 4, António Guterres a declarat că Washingtonul pare convins că soluțiile multilaterale nu mai sunt relevante. În opinia sa, SUA consideră că exercitarea influenței și a forței proprii este mai importantă decât respectarea normelor dreptului internațional.

Șeful ONU a avertizat că această abordare pune în pericol principiile fundamentale ale organizației, inclusiv egalitatea statelor membre.

ONU, prinsă între marile puteri

Guterres a recunoscut deschis limitele Națiunilor Unite în fața marilor puteri globale. Deși ONU este implicată activ în gestionarea conflictelor majore, influența reală aparține statelor puternice, care pot bloca sau impune decizii în funcție de propriile interese.

„Există o mare diferență între soluții reale și soluții rapide”, a subliniat el, sugerând că intervențiile motivate de putere nu duc întotdeauna la pace durabilă.

Consiliul de Securitate, o structură depășită

Secretarul general a criticat dur Consiliul de Securitate al ONU, pe care îl consideră nereprezentativ și ineficient. Dreptul de veto al membrilor permanenți – SUA, Rusia, China, Franța și Marea Britanie – este folosit frecvent pentru a bloca rezoluții în conflicte precum cele din Ucraina sau Gaza.

Guterres a cerut reformarea consiliului pentru a-i reda legitimitatea și pentru a oferi o voce reală tuturor regiunilor lumii.

Gaza, exemplul neputinței ONU

Conflictul din Gaza rămâne unul dintre cele mai dureroase exemple ale limitelor ONU. Guterres a explicat că organizația nu a putut distribui ajutoare umanitare din cauza restricțiilor impuse de Israel, respingând acuzațiile potrivit cărora ONU ar fi fost incapabilă să acționeze.

„Eram pregătiți, cu condiția să avem condițiile”, a spus el, subliniind că accesul a fost cheia blocajului.

O lume în haos și nevoia de curaj

La final de mandat, António Guterres avertizează asupra unei lumi marcate de conflicte, impunitate și imprevizibilitate. Cu toate acestea, el spune că rămâne optimist și face apel la liderii globali să aibă curajul de a-i confrunta pe cei puternici.

„Dacă nu îi confruntăm pe cei puternici, nu vom putea niciodată să avem o lume mai bună”, a concluzionat șeful ONU.

