Lunea Albastră 2026: de ce 19 ianuarie este considerată cea mai tristă zi a anului

În fiecare ianuarie, o zi de luni revine cu o reputație apăsătoare: cea mai dificilă zi din punct de vedere emoțional a anului. În 2026, Lunea Albastră cade pe 19 ianuarie și, chiar dacă nu are baze științifice solide, ea aduce în prim-plan un adevăr important: sănătatea mintală nu trebuie ignorată, mai ales în mijlocul iernii.

Ce este Lunea Albastră 2026

Lunea Albastră 2026 este marcată în a treia zi de luni din luna ianuarie și este cunoscută drept „cea mai tristă zi a anului”. Conceptul a apărut inițial ca o campanie de marketing, însă, în timp, a devenit un simbol al stărilor emoționale dificile cu care se confruntă mulți oameni după perioada sărbătorilor.

De ce ianuarie este o lună dificilă

După entuziasmul Crăciunului și al Anului Nou, realitatea revine adesea abrupt. Cheltuielile făcute în decembrie, rezoluțiile greu de respectat, vremea rece și lipsa luminii naturale pot duce la oboseală, lipsă de motivație și stări de tristețe.

Zilele sunt scurte, nopțile lungi, iar ritmul alert al vieții de zi cu zi poate accentua sentimentul de epuizare emoțională.

Mit sau realitate emoțională?

Deși nu există o formulă științifică care să demonstreze că Lunea Albastră este, obiectiv, cea mai tristă zi a anului, mulți specialiști sunt de acord că perioada de început de an este una sensibilă pentru sănătatea mintală.

Lunea Albastră funcționează mai degrabă ca un semnal de alarmă: o invitație la introspecție, la grijă față de sine și la discuții deschise despre emoții.

Un prilej de a avea grijă de tine

Pentru unii, 19 ianuarie poate fi doar o zi obișnuită. Pentru alții, poate fi momentul în care realizează că au nevoie de o pauză, de sprijin sau de mai multă blândețe față de ei înșiși.

Chiar și gesturile mici — o plimbare, o conversație sinceră, un moment de relaxare – pot face diferența, potrivit Awarenessdays.

