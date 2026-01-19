Cum au furat infractorii cripto peste 700 de milioane de dolari de la investitori, folosind trucuri vechi și violență extremă

Furturile de criptomonede au explodat la nivel global, iar în spatele pierderilor de sute de milioane de dolari se află adesea metode clasice: escrocherii, spargeri, șantaj și chiar răpiri. Deși tranzacțiile sunt vizibile pe blockchain, victimele rămân, de cele mai multe ori, fără nicio cale de recuperare.

Pentru Helen și soțul ei, Richard, investiția în criptomoneda Cardano s-a transformat într-un coșmar. După șapte ani de economii, hackerii au reușit să le acceseze contul de stocare în cloud, unde se aflau datele de acces la portofelele cripto.

Helen și Richard nu sunt bogați. Ea este asistentă personală, el este compozitor, iar ei aveau mari speranțe pentru investițiile lor în Cardano – înainte de furt

În februarie 2024, după un transfer de test, infractorii au mutat rapid și silențios toate monedele, în valoare de aproximativ 315.000 de dolari. Cuplul a urmărit luni de zile traseul banilor pe blockchain, fără nicio posibilitate de recuperare.

Criptomonedele: transparente, dar imposibil de recuperat

Paradoxul criptomonedelor este că toate tranzacțiile sunt publice, dar identitatea utilizatorilor poate rămâne complet anonimă. Chiar și cu adresele portofelelor infractorilor cunoscute, autoritățile nu au pârghii reale pentru intervenție.

În lipsa unei reglementări solide, victimele sunt adesea lăsate pe cont propriu, spre deosebire de sistemul bancar tradițional, unde există mecanisme de compensare.

Explozia criminalității cripto

Potrivit Chainalysis, anul 2025 a fost unul record pentru infractorii din domeniul cripto, cu furturi totale de peste 3,4 miliarde de dolari. Aproximativ 713 milioane de dolari provin din atacuri asupra investitorilor individuali, prin piratare, escrocherii sau constrângere fizică.

Un sondaj a sugerat că aproximativ 12% dintre adulții britanici, adică aproximativ șapte milioane de persoane, dețin criptomonede

Numărul atacurilor asupra persoanelor fizice s-a dublat în doar doi ani, ajungând la 80.000 în 2024.

Ținte ușoare: investitorii individuali

Experții spun că îmbunătățirea securității la marile platforme cripto a împins infractorii către investitori individuali, percepuți ca fiind mai vulnerabili. Cu cât o persoană deține mai multe criptomonede și își face public acest statut, cu atât riscul crește.

Escroci tineri, jafuri și „atacuri cu cheie”

Pe lângă hackingul clasic, a apărut un fenomen alarmant: așa-numitele „atacuri cu cheie”, în care victimele sunt amenințate fizic pentru a-și transfera criptomonedele.

Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, raportează că are aproximativ 1,4 milioane de utilizatori în Marea Britanie

Cazuri recente din Spania, Franța, Marea Britanie și SUA includ răpiri, împușcături și mutilări, toate având ca scop obținerea accesului la portofele cripto.

Datele furate, combustibil pentru infractori

Infractorii folosesc baze de date obținute din breșe de securitate ale marilor companii pentru a identifica persoane cu venituri mari. Potrivit experților, bazele de date cu clienți de lux sunt combinate cu informații despre criptomonede pentru a crea liste de ținte extrem de precise.

Un hacker intervievat de BBC a declarat că a plătit sute de mii de dolari pentru astfel de baze de date și a reușit să obțină milioane din escrocherii cripto.

Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie avertizează că investițiile în criptomonede rămân nereglementate și extrem de riscante. Dacă ceva nu merge bine, investitorii trebuie să fie pregătiți să piardă totul.

