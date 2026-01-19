(VIDEO) Bărbat din Teleorman, reținut pentru furt calificat după o spargere în Drobeta-Turnu Severin

Un bărbat de 29 de ani, din județul Teleorman, bănuit de furt calificat, a fost reținut de polițiștii din Drobeta-Turnu Severin, după ce ar fi pătruns prin efracție într-o locuință și ar fi furat 10.000 de lei și mai multe articole vestimentare.Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Drobeta-Turnu Severin au pus în executare, ieri, în municipiul Caransebeș, un mandat de aducere emis pe numele bărbatului de 29 de ani.

Spargere într-o locuință din Drobeta-Turnu Severin

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2025, acesta ar fi pătruns prin forțarea ușii de acces în locuința unei femei de 39 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, de unde ar fi sustras suma de 10.000 de lei, precum și mai multe articole vestimentare aparținând a trei bărbați.

Reținut pentru 24 de ore

În baza probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bănuitul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție.

Bănuit de mai multe furturi în mai multe județe

În urma colaborării dintre Biroul de Investigații Criminale al IPJ Mehedinți și structuri judiciare din alte inspectorate județene, s-a stabilit că bărbatul ar fi implicat și în alte infracțiuni de furt calificat comise în județele Caraș-Severin, Teleorman, Ilfov, Galați, precum și în municipiul București.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, pentru documentarea întregii activități infracționale.

