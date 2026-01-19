(VIDEO) Tragedie feroviară în Spania: coliziune între două trenuri de mare viteză, cel puțin 21 de morți

Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite în urma unei coliziuni între două trenuri de mare viteză în sudul Spaniei. Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește, accidentul fiind considerat cel mai grav din ultimul deceniu pe calea ferată spaniolă.

Accidentul a avut loc în localitatea Adamuz, în apropiere de orașul Córdoba, după ce un tren care se îndrepta spre Madrid a deraiat și a ajuns pe linia opusă, unde s-a ciocnit violent cu un alt tren care circula din sens contrar.

Potrivit operatorului rețelei feroviare Adif, incidentul s-a produs la aproximativ zece minute după plecarea trenului din Málaga, la ora locală 18:40, potrivit BBC.

Victime și răniți

Aproximativ 400 de pasageri și membri ai personalului se aflau la bordul celor două trenuri. Serviciile de urgență din Andaluzia au anunțat că cel puțin 24 de persoane sunt grav rănite, printre care și patru copii.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că majoritatea victimelor se aflau în primele vagoane ale trenului lovit, forța impactului împingând mai multe vagoane într-un terasament.

Tren de mare viteză implicat

Trenul implicat în accident era un Freccia 1000, capabil să atingă viteze de până la 400 km/h, potrivit companiei feroviare italiene Ferrovie dello Stato. Cauza deraierii pe o porțiune dreaptă de cale ferată rămâne, deocamdată, necunoscută.

Intervenție dificilă a salvatorilor

Echipele de intervenție au întâmpinat dificultăți majore din cauza vagoanelor contorsionate. Șeful pompierilor din Córdoba, Francisco Carmona, a declarat că a fost necesară îndepărtarea unei persoane decedate pentru a ajunge la un supraviețuitor.

Un jurnalist RTVE aflat într-unul dintre trenuri a descris impactul ca pe un „cutremur”, iar martorii vorbesc despre panică, țipete și apeluri disperate după ajutor medical.

Reacții oficiale și anchetă

Ministrul Transporturilor a catalogat accidentul drept „extrem de ciudat”, iar autoritățile au declanșat o anchetă care ar putea dura cel puțin o lună.

Prim-ministrul Pedro Sánchez a declarat că Spania traversează o „noapte de profundă durere”, în timp ce Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia și-au exprimat condoleanțele familiilor victimelor.

Trafic feroviar suspendat

Toate serviciile feroviare dintre Madrid și Andaluzia au fost suspendate, urmând să rămână închise cel puțin pe durata zilei de luni. Adif a amenajat spații speciale pentru familiile victimelor în mai multe gări importante din țară.

Solidaritate internațională

Lideri europeni, printre care Emmanuel Macron, Giorgia Meloni și Ursula von der Leyen, au transmis mesaje de condoleanțe și solidaritate cu poporul spaniol.

