(VIDEO) Olguţa loveşte în Bolojan cu căldura Craiovei

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a organizat ieri o conferinţă de presă în faţa Se Craiova, furnizorul de căldură al Craiovei şi al companiei Ford în care a criticat guvernul şi pe primul ministru Ilie Bolojan, în special, pentru că refuză să investească în societatea aflată în subordinea Ministerului Energiei. Primarul a declarat că ministrul Energiei a depus la guvern un memorandum de 50 de milioane de lei, bani cu care s-ar putea putea cumpăra 3 cazane care să asigure căldură fără întreruperi timp de trei ani. Olguţa a precizat că primăria nu poate investi în SE Craiova, deoarece nu este în subordinea ei, iar acest lucru ar fi ilegal.

„Am făcut această conferinţă de presă pentru a-l face pe domnul Bolojan să conştientizeze că această centrală îi aparţine. Aparţine guvernului şi nu primăriei. În această centrală poate face investiţii doar guvernul României. În urmă cu câteva luni Minsterul Energiei a solicitat prin memorandum suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparaţii la grupurile energetice aşa cum s-au făcut în fiecare an, pentru a lua 3 CAF-uri variantă de back up pentru perioada în care nu funcţionează cele două grupuri şi pentru a plăti o parte din datoriile acestei societăţi.

Domnul Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, că este o gaură neagră, deşi aceast introduce în bandă 100 de Mw/h în fiecare an, asigură încălzirea oraşului şi energia pentru Ford care este al doilea producător din România şi al doilea plătitor de taxe din România. Aşadar, cei 350 de milioane nu au fost alocaţi. Pentru prima oară în ultimii 30 de ani nu s-au făcut reparaţii la grupurile energetice şi din această cauză am avut mai mult situaţii în această iarnă, vreo 5, în care populaţia a rămas fără încălzire pentru 24 de ore şi mai bine şi firma Ford a trebuit să întrerupă producţia. Facem o ultimă încercare.

Ministrul a depus un alt memorandum prin care solicită 50 de milioane de lei ai să poată fi luate cele 3 cazane şi să poată fi montate. Acestea ar urma să asigure încălzirea Craiovei şi producţia pentru Ford pentru cel puţin 3 ani fără avarii. Sperăm să plăteasă aceşti bani pentru că Primăria Craiova nu poate să investească într-o societate a guvrenului. Suma de 50 de milioane de lei nu este o sumă mare nici măcar pentru Primăria Criova, dar nu poate investi legal aceşti bani. Aşadr, domnule Bolojan, vă rog foarte mult să aprobaţi acest memorandum. Există la ora aceasta posibilitatea de a se lua aceste cazane foarte repede din Turica.

Există o firmă care a făcut deja o licitaţie pentru cazanele respective, sunt pe durm spre România dar trebuie doar să vrea domnul Bolojan. Există oricând riscul de a se întrerupe furnizarea la Se Craiova. Cele 2 grupuri au peste 50 de ani. Sunt afectate şcoli, mai puţine pentru că am pus centrale termice, dar Spitalul 1 nu are o centrală proprie. Este o sumă mică pentru guvernul Ro, este nimic. Se face tot timpul confuzie între Electrocentrale şi Termo Urban care apaţine de Craiova.

La Termo Urban nu sunt nici un fel de probleme financiare, ba mai mult, am dat firmei mai mulţi bani în decembrie să poată plăti în avans pentru ca această electrocentrală să-şi asigure cărbunele. Pentru că guvernul nu a înţeles ca măcar cărbunele să-l plătească. Domnul Bolojan a transmis că este o gaură neagră în care nu mai vrea să investească“, a declarat primarul Craiovei.

De ce au crescut impozitele cu mai mult de 100%

Olguţa Vasilescu a explicat de ce taxele şi impozitele locale au crescut cu mult decât 80-95% cât se anunţase de la guvern. Domnul Bolojan aşa a anunţat. În schimb, textul scris nu era de 70%, ci elimina multe din facilităţile fiscale de dinainte. De exemplu la locuinţe, blocuri cu vechime mai mare de 50 ani s-au eliminat. Cei mai afectaţi sunt cei mai săraci. Aşa este textul legii“, a precizat primarul. Legat de disponibilizările din primăriii cerute de guvenr, edilu şef a spus că, la Craiova, numărul este mic.

„La Craiova ar trebui să disponibilizăm 19 persoane, nu voi face reduceri de salarii. De altfel şi aici a fost o minciună perpetuată că PSD este împotriva reformei. La Asociaţia Municipiilor milităm de 3 ani pentru o lege de evaluare a funcţionariolor publici în fiecare an. Pînă acum oricâte disponibiloizări am încercat să facem instanţele ne-au dat înapoi. Era un fel de stat în stat“, a mai spus primarul.

De ce a eşuat licitaţia de SE Craiova

Întrebată câte şanse sunt ca o firmă să participe la licitaţia de 500 de milioane de euro pe care a organizat-o pentru concesionarea producerii enegiei termice în Craiova, Olguţa a răspuns că le-a dat mână firmelor cu orice tehnoologie doresc, numai să vină.

„Eu sper să fie o firmă care să se prezinte. De altfel, în ultimii 2 ani am făcut multe demersuri la guvern şi am anunţat că asta va fi varianta la care se va ajunge, ca un investitor privat să preia termia Craiovei. Din cauza aceasta nu am pus nici o oprelişte firmelor, nu i-am obligat să producă energie doar cu motoare, ci să vină inclusiv cu tehnologii care folosesc deşeurile, absolut orice tehnologie. Sunt foarte multe firme de energie din România şi lume care produc foarte mulţi bani cu profituri. Ce s-a întâmplat la Electrocentrale este tot vina statului pentu că a obligat firmele care sunt pe cărbune să plătească certificate de CO2 la sume foart mari, exorbitante, pe care nu şi le-au permis.

Această societate ar fi fost nu numai funcţională dacă s-ar fi investit în ea, dar şi profitabilă, dar în fiecare an trebuia să plătească anual 70 de milioane de euro pe certificate, bani pe care statul ar fi trebuit să-i folosească imediat în retehnologizare, să producă pe gaze. A fost o discuţie să se facă transferul de pe cărbune pe gaze şi am fost foarte optimistă la vremea respectivă până când am aflat care este în realitate datoria pe care o are scoietatea şi faptul că statul ar fi trebuit să investească de 2 ori mai mult decât venea din fonduri EU.

Deci o treime venea din fonduri UE, 2 treimi de stat. Stat care acum nu a venit cu măcar 350 de milioane de lei. Mă gândesc că în nici un caz nu ar fi acceptat guvernul să plătească 350 de milioane de euro cât ar fi însemnat partea lui pentru acest proiect.

La câteva ore după conferinţa de presă, Olguţa Vasilescu a postat pe Facebook un text la finalul căruia vorbeşte despre un posibil sabotaj la adresa Craiovei.

„Astăzi(ieri – n.r.) am avut o conferință de presă în fața Electrocentrale SA. Concluziile sunt următoarele: