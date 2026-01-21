MAE: Lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, după ce PSD a cerut clarificări de ce România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie, că modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe arată că ”în cursul ultimilor trei ani, legislaţia ucraineană cu privire la cetăţenie a suferit mai multe amendamente, menite să uşureze obţinerea cetăţeniei ucrainene, fără a renunţa la celelalte cetăţenii deţinute, de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate”.

MAE subliniază că legea, adoptată în iunie 2025 şi intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetăţenia ucraineană.

„Legea vizează în principal, deşi nu exclusiv, comunităţile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunităţi ucrainene din străinătate”, mai arată MAE.

PSD, preocupată de soarta comunității românești din Ucraina

Reprezentanţii PSD au solicitat, miercuri, autorităţilor române să clarifice „urgent” cu cele ucrainene motivele pentru care România „a fost omisă” de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie.

„Partidul Social Democrat solicită instituţiilor cu atribuţii în politica externă, Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autorităţile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetăţenie.

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina şi contrastează puternic cu sprijinul necondiţionat oferit de ţara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de PSD.

