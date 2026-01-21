Germania nu vrea să facă parte din Consiliului Păcii înființat de Donald Trump

Guvernul german nu vrea să se alăture Consiliului Păcii, inițiat de către președintele SUA Donald Trump, potrivit unui memorandum redactat la Ministerul de Externe de la Berlin, informează Der Spiegel, preluată de Agerpres.

Principalul motiv pentru care Germania refuză să intre în acest organism este legat de riscul ca acesta să submineze Organizația Națiunilor Unite.

Potrivit memorandumului redactat în weekend de MAE german în vederea unei întâlniri cu ambasadorii țărilor UE, consultat de către publicația germană, guvernul de la Berlin este nemulțumit și de lista țărilor care au fost invitate să adere la această inițiativă.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat, luni, că Berlinul va examina cu ce poate contribui la Consiliul Păcii.

Alte țări europene au refuzat și ele să facă parte din Consiliul Păcii

Trump a anunţat iniţial Consiliul de Pace pentru Gaza pe 15 ianuarie într-o postare pe Truth Social, semnalând începutul celei de-a doua faze a planului condus de SUA pentru stabilirea păcii pe termen lung între Israel şi Palestina. Consiliul, prezidat pe viață de Trump, va prelua probabil temporar administrarea şi eforturile de reconstrucţie din Gaza.

Oficialii americani au propus extinderea Consiliului pentru Pace din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a relatat ziarul Financial Times, citat de The Kyiv Independent și News.ro.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari. Invitația a fost trimisă unui număr de aproximativ 60 de state, inclusiv România. Doar câteva dintre ele au confirmat imediat participarea la acest organism, printre ele aflându-se Ungaria. „Am acceptat, desigur, această invitație onorantă”, a scris pe X premierul Ungariei, Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump.

O invitație a fost adresată și președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Franța, Italia, Suedia și Norvegia au anunțat că nu vor să facă parte din Consiliul Păcii.

