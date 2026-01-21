-1.6 C
Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateDonald Trump are lacune la geografie: A spus de mai multe ori Islanda în loc de Groenlanda în discursul de la Davos

Donald Trump are lacune la geografie: A spus de mai multe ori Islanda în loc de Groenlanda în discursul de la Davos

De Daniela Moise

Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda – insula pe care vrea să o anexeze – cu Islanda – în patru rânduri – în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos.

NATO „m-a iubit” până în „ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”, a declarat el la un moment dat, scrie News.ro care citează CNN.

Mai târziu, el a declarat că NATO „nu a fost acolo pentru noi în Islanda”.

Referindu-se la scăderea de marţi pe burse – alimentată de frica ruperii NATO -, Trump a mai declarat că „bursa a scăzut prima oară ieri (marţi) din cauza Islandei”.

„Aşa că Islanda ne-a costat deja mulţi bani”, a mai explicat el. Insula pe care Trump vrea să o dobândească este Groenlanda, un teritoriu autonom danez, şi nu Islanda, o ţară independentă.

„Trump ar fi putut să aibă (cuvântul) «gheaţă» («ice» în americană) în minte, având în vedere descrierile sale ale acestei bucăţi de pământ”, comentează CNN.

„O bucată mare de gheaţă în mijlocul oceanului”, a catalogat el, la un moment dat, Groenlanda. „Vrem o bucată de gheaţă pentru a apăra lumea, iar ei n-o dau!”, s-a plâns el.

Citeşte şi: Italia, Suedia și Norvegia nu vor adera la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA