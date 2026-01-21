Donald Trump are lacune la geografie: A spus de mai multe ori Islanda în loc de Groenlanda în discursul de la Davos

Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda – insula pe care vrea să o anexeze – cu Islanda – în patru rânduri – în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos.

NATO „m-a iubit” până în „ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”, a declarat el la un moment dat, scrie News.ro care citează CNN.

Mai târziu, el a declarat că NATO „nu a fost acolo pentru noi în Islanda”.

Referindu-se la scăderea de marţi pe burse – alimentată de frica ruperii NATO -, Trump a mai declarat că „bursa a scăzut prima oară ieri (marţi) din cauza Islandei”.

„Aşa că Islanda ne-a costat deja mulţi bani”, a mai explicat el. Insula pe care Trump vrea să o dobândească este Groenlanda, un teritoriu autonom danez, şi nu Islanda, o ţară independentă.

„Trump ar fi putut să aibă (cuvântul) «gheaţă» («ice» în americană) în minte, având în vedere descrierile sale ale acestei bucăţi de pământ”, comentează CNN.

„O bucată mare de gheaţă în mijlocul oceanului”, a catalogat el, la un moment dat, Groenlanda. „Vrem o bucată de gheaţă pentru a apăra lumea, iar ei n-o dau!”, s-a plâns el.

