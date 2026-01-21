Italia, Suedia și Norvegia nu vor adera la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump

Italia, Suedia și Norvegia nu vor adera la Consiliul pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump. Planul lui Trump a stârnit până acum reacţii prudente din partea aliaţilor occidentali, în condiţiile în care diplomaţii afirmă că un astfel de organism ar putea submina activitatea Naţiunilor Unite.

Preşedintele american urmează să prezideze joi o ceremonie de înfiinţare a noului grup la Davos, în Elveţia, cu ocazia Forumului Economic Mondial.

Italia, precaută

O sursă a declarat pentru Reuters că este puţin probabil ca premierul italian Giorgia Meloni, care are relaţii apropiate cu Trump, să meargă la Davos. Cotidianul Corriere della Sera afirmă că există îngrijorări că aderarea la un astfel de grup condus de liderul unei singure ţări ar încălca Constituţia Italiei.

Guvernul italian nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Conform constituţiei sale, Italia poate adera la organizaţii internaţionale care asigură „pacea şi dreptatea între naţiuni” doar „în condiţii de egalitate cu alte state”, o condiţie incompatibilă cu supremaţia SUA în noul consiliu de administraţie, a precizat Corriere della Sera.

Ziarul nu a citat nicio sursă pentru raportul său.

Suedia și Norvegia spun „pas“ Consiliului pentru Pace al lui Trump

Suedia nu se va alătura nici ea așa-numitului Consiliul pentru Pace, a anunțat azi premierul suedez Ulf Kristersson.

Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat că nu a primit premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la Consiliul pentru Pace, a anunţat tot azi guvernul de la Oslo.

„Propunerea americană ridică o serie de întrebări care necesită un dialog mai aprofundat cu Statele Unite”, a explicat secretarul de stat, Kristoffer Thoner, pe lângă guvernul premierului Jonas Gahr Store.

„Norvegia nu se va alătura, prin urmare, dispoziţiilor propuse prin intermediul Consiliului pentru Pace şi nu va participa la ceremonia semnării acestuia la Davos”, a adăugat responsabilul norvegian.

Norvegia este un apărător fervent al multilateralismului, în special în cadrul structurilor ONU, şi intervine frecvent în calitate de mediator în conflicte.

„Pentru Norvegia este important ca această propunere să se înscrie în structurile existente precum Naţiunile Unite şi în angajamentele noastre internaţionale”, a precizat Thoner.

Franța a anunțat, de asemenea, că nu se va alătura consiliului în formatul său actual.

Rusia, invitată să facă parte din Consiliu

Invitaţii de a se alătura consiliului au fost adresate către aproximativ 60 de ţări, însă doar câteva, printre care Ungaria şi Israelul, au acceptat până acum fără rezerve. Crescând îngrijorarea aliaţilor săi occidentali, Kremlinul a declarat săptămâna aceasta că preşedintele rus Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat să facă parte din consiliu.

Regatul Unit și-a exprimat îngrijorarea cu privire la componența acestuia, deoarece președintelui rus Vladimir Putin și omologului său belarus, Alexander Lukașenko, li s-au oferit poziții în consiliu.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat să se alăture „Consiliului pentru Pace” din Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump.

Alte țări care s-au alăturat consiliului sunt Emiratele Arabe Unite, Maroc, Vietnam, Ungaria, Kazahstan și Argentina.

Trump, președinte pe viață al Consiliului pentru Pace

Consiliul pentru Pace a fost inițial conceput pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza, devastată de peste doi ani de război între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Consiliul va fi prezidat pe viață de Trump și are planuri de a-și extinde domeniul de aplicare pentru a se ocupa de alte conflicte, potrivit unei copii a unei scrisori și a unui proiect de statut.

Statutul consiliului îi acordă lui Trump, în calitate de președinte al acestui organism, puteri foarte largi și dezvăluie o inițiativă și un mandat care depășesc cu mult problema teritoriului palestinian, și anume de a contribui la rezolvarea conflictelor armate din întreaga lume.

Citeşte şi: O femeie s-a aruncat în fața metroului