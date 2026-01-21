-1.6 C
Știri de ultima orăEvenimentO femeie s-a aruncat în fața metroului

O femeie s-a aruncat în fața metroului

De Daniela Moise

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a intervenit în această după-amiază pentru extragerea unei femei de sub o garnitură de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București.

Pentru gestionarea situației de urgență, au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD.

După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele au extras de sub garnitura de metrou o femeie de aproximativ 60 de ani, cu multiple traumatisme. Aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1.

