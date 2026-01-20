ANAF a câștigat la tribunal și cealaltă jumătate a casei pentru care familia Iohannis datorează despăgubiri statului

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a câștigat marți, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, și cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul președinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român.

„Admite acțiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moștenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ‘Bucșa Radu Gabriel’ și Asociații, în ceea ce privește includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, județul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moștenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul mai sus menționat”, se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.



În paralel, reamintim că Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a atacat cu apel în decembrie 2025, decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.



Dosarul se va înainta Curții de Apel Alba, în vederea soluționării cererii de apel.

Familia Iohannis a refuzat plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 din imobil

Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.



„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, se menționează într-un comunicat emis anterior de Agenția Națională de Administrare Fiscală.



Potrivit sursei citate, având în vedere că pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.



„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român“, au precizat reprezentanții ANAF.

Jumătate din casă, preluată de ANAF în octombrie 2025

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF a anunțat printr-un comunicat că a preluat, în condițiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 – ce a aparținut familiei Iohannis – ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.



Președintele instituției, Adrian Nica, declara atunci că ANAF nu avea, până la acel moment, indicii despre vreo intenție a soților Iohannis de a achita sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, și va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii.



„Între ANAF și cei doi soți a existat corespondență pe două paliere, o dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat prin avocat că nu dețin cheia și prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și msuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat șeful ANAF, la postul B1 TV.

Recursul declarat de proprietarul inițial, respins definitiv

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baștea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al casei.



După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Brașov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, anulase contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu „încheiat între pârâții Baștea Ioan – decedat, moștenitor fiind Baștea Rodica, în calitate de vânzător, și Iohannis Carmen Georgeta și Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători“, potrivit informațiilor postate pe portalul instanței.

