Ce ajutoare vor primi pensionarii anul acesta

Pensionarii ar urma să beneficieze, și în anul 2026, de ajutoare financiare din partea statului român, astfel încât să facă față mai ușor cheltuielilor, mai ales că, de la data de 1 ianuarie 2026, taxele și impozitele locale au fost majorate.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat marți această inițiativă la postul Antena 3.

Ministrul a precizat că va propune, în „schița de buget” pentru anul 2026, două variante pentru ajutorul care poate fi oferit pensionarilor.

Prima variantă ar fi acordarea a două tranșe de bani, fiecare de câte 400 de lei, pentru pensionarii cu venituri sub 2.547 de lei. Această variantă ar fi identică celei din anul 2025.

Cea de-a doua variantă posibilă va include „trei praguri de venit și trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare”.

Dar în mod cert, o formă de ajutor pentru pensionari va exista, a promis ministrul Muncii.

„Dacă anul trecut am avut o țintă de deficit mai greu de atins, anul acesta ținta este puțin mai jos. Cred că ne putem permite un astfel de efort”, a susținut Florin Manole.

