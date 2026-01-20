Adolescent rănit grav după ce a fost lovit de tren

Un adolescent a fost lovit de un tren, marți seară, în Gara Buzău. Băiatul încerca să traverseze liniile când a fost suprins de trenul București Nord – Iași.

Astăzi, la ora 18.26, pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor unei persoane surprinse de tren în gara Buzău. La sosirea echipajelor de intervenție, victima – un adolescent de 16 ani – se afla pe peron, fiind extrasă anterior de către cetățeni.

„Trafic feroviar blocat în Gara Buzău, pe fondul producerii unui accident. Din primele date, se pare că trenul București Nord-Iași, ce urma să gareze, ar fi surprins și ar fi accidentat o persoană”, a transmis IPJ Buzău.

Din fericire, trenul avea viteză mică, însă impactul nu a putut fi evitat. Adolescentul a ajuns la spital cu multiple traumatisme, dar conștient.

„Un tânăr de 16 ani a fost transportat la UPU – SMURD a SJU Buzău după ce a fost implicat într-un accident feroviar în Gara Buzău. Tânărul a suferit un traumatism cranio-cerebral fără pierdere de cunoștință, traumatism cranio-facial, traumatism toracic, traumatism membru inferior. La acest moment, tânărul este stabil hemodinamic si respirator, conștient, cooperant, în curs de investigații”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Citește și: Fostul şef al NATO: Să nu-l mai linguşim pe Trump! Dacă atacă Groenlanda, asta înseamnă sfârşitul NATO