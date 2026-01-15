Machado, între Premiul Nobel și sprijinul decisiv al lui Trump: ce ar putea cere în schimb lidera opoziției venezuelene

María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, se întâlnește joi cu Donald Trump la Casa Albă, într-un moment-cheie pentru viitorul Venezuelei. Deși premiul nu poate fi împărțit oficial, gestul simbolic prin care i-a propus fostului președinte american să îl „împartă” scoate la iveală adevărata miză: sprijinul politic al lui Trump.

Premiul Nobel, un gest simbolic cu miză politică

Lidera opoziției venezuelene știe că, dincolo de recunoașterea internațională, susținerea Statelor Unite este decisivă pentru tranziția de putere din Venezuela. Întâlnirea are loc după ce Trump a surprins scena politică regională sprijinind guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez, vicepreședinta fostului regim Maduro, pe care a descris-o drept „o persoană extraordinară”.

Machado, marginalizată după căderea lui Maduro

Machado a câștigat detașat alegerile primare ale opoziției în 2023, dar i-a fost interzis să candideze împotriva lui Nicolás Maduro, a cărui realegere a fost condamnată pe scară largă ca ilegitimă. După operațiunea americană care a dus la înlăturarea lui Maduro la începutul lunii ianuarie, Trump a declarat că ar putea „conduce” Venezuela, preferând să mențină actualul guvern interimar.

Miza întâlnirii de la Casa Albă

Pentru Machado, discuția din Biroul Oval reprezintă o șansă crucială de a-l convinge pe Trump că sprijinirea lui Rodríguez este o eroare și că opoziția democratică ar trebui să gestioneze tranziția. Ea susține că se bucură de un sprijin popular larg și că doar opoziția poate garanta revenirea la democrație.

O figură polarizantă într-un climat fragil

Deși este extrem de populară în rândul susținătorilor săi, Machado rămâne o figură profund polarizantă. Armata și grupările civile armate pro-guvernamentale („colectivos”) păstrează o influență semnificativă, iar o tranziție forțată riscă să provoace instabilitate și violențe.

O societate divizată

Opinia publică venezueleană este profund fragmentată. Unii o văd pe Machado drept singura alternativă credibilă la vechiul regim, alții consideră că menținerea lui Rodríguez ar putea preveni un conflict intern. Declarațiile lui Trump privind controlul industriei petroliere atrag susținători în SUA, dar stârnesc îngrijorare în Venezuela.

Cât cântărește sprijinul popular?

Un analist politic venezuelean a declarat pentru BBC că peste 80% dintre venezueleni își doresc o schimbare politică, iar majoritatea nu cred că aceasta poate avea loc sub conducerea lui Delcy Rodríguez. „Dacă Trump nu ar fi convins de sprijinul de care se bucură Machado, nu ar fi invitat-o la Casa Albă”, a subliniat acesta.

Rămâne de văzut dacă întâlnirea dintre María Corina Machado și Donald Trump va schimba direcția tranziției politice sau dacă viitorul Venezuelei va fi decis, din nou, în afara urnelor de vot.

