Amendă de 12.000 de lei pentru nereguli în întreținerea animalelor, în Valea Mare, Vâlcea

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vâlcea au efectuat, ieri, verificări privind respectarea normelor legale de către deținătorii de animale din localitatea Valea Mare.

A fost verificată o persoană fizică care deținea 10 bovine, fiind constatate nereguli privind condițiile de bunăstare și întreținere a animalelor.

Proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă de 12.000 de lei. Au fost dispuse și măsuri pentru remedierea deficiențelor, cu stabilirea unui termen limită de implementare.

Polițiștii recomandă tuturor deținătorilor de animale să respecte normele privind protecția și bunăstarea animalelor, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, suferinței acestora și aplicarea sancțiunilor legale.

Astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și penale în domeniul protecției animalelor.

