ANM anunță temperaturi geroase și precipitații mixte până pe 20 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că, până marți, 20 ianuarie , vremea va fi deosebit de rece, cu ger nocturn și dimineața. Temperaturi minime vor fi de -16 până la -8 grade și precipitații mixte, inclusiv polei.
- Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie): temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei, cu ger local.
- Vineri, 16 ianuarie: răcire accentuată în regiunile sudice și estice; în nordul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi în jur de -10 grade, cu ger local.
- Noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie): ger în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și Maramureș.
Precipitații
- Joi spre vineri și vineri: ploi în Banat și Crișana, mixte la munte în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea. Ninsori predominante în Oltenia și Muntenia.
- Fenomene de polei vor fi posibile în mai multe zone.
Vânt:
- Intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–50 km/h.
Cod galben de temperaturi scăzute și ger a fost emis pentru joi și vineri, în special pentru nordul și estul Moldovei. Se așteaptă minime nocturne de -13 până la -8 grade și valori diurne în jur de -10 grade.
Citește și: (VIDEO) Incendiu la o casă din comuna Bucovăț, sat Sărbătoarea