ANM anunță temperaturi geroase și precipitații mixte până pe 20 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că, până marți, 20 ianuarie , vremea va fi deosebit de rece, cu ger nocturn și dimineața. Temperaturi minime vor fi de -16 până la -8 grade și precipitații mixte, inclusiv polei.

Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) : temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei, cu ger local.

: temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei, cu ger local. Vineri, 16 ianuarie : răcire accentuată în regiunile sudice și estice; în nordul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi în jur de -10 grade, cu ger local.

: răcire accentuată în regiunile sudice și estice; în nordul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi în jur de -10 grade, cu ger local. Noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie): ger în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și Maramureș.

Precipitații

Joi spre vineri și vineri: ploi în Banat și Crișana, mixte la munte în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea. Ninsori predominante în Oltenia și Muntenia.

Fenomene de polei vor fi posibile în mai multe zone.

Vânt:

Intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–50 km/h.

Cod galben de temperaturi scăzute și ger a fost emis pentru joi și vineri, în special pentru nordul și estul Moldovei. Se așteaptă minime nocturne de -13 până la -8 grade și valori diurne în jur de -10 grade.

