Primar anchetat după ce a trimis poze indecente unei fete de 13 ani

miercuri, 14 ianuarie, 2026
De Daniela Moise

Un primar din județul Giurgiu este acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Familia copilei a obținut un ordin de protecție pentru șase luni, iar edilul nu mai are voie acum să se apropie de fată, informează Digi24

Părinții au realizat că ceva se întâmplă cu fiica lor de 13 ani, după ce au văzut că nu prea mai utilizează telefonul. Mama este cea care a verificat dispozitivul și care a descoperit conversațiile dintre fiica sa și primar.

Edilul ar fi întrebat-o ce vârstă are, iar copila i-a spus că are 13 ani. Ulterior, primarul i-a spus fetei că are 45 de ani. La un moment dat, edilul i-ar fi trimis o poză indecentă, iar părinții au mers în instanță, cerând un ordin de protecție pentru șase luni.

În prezent, bărbatul nu mai are voie să se apropie de fată la o distanță mai mică de 50 de metri sau să o contacteze.

În apărarea sa, edilul susține că este victima rețelele sociale, că nu și-ar fi dat seama cu cine vorbește și că persoana care primea mesajele este minoră. Mai mult, acesta a afirmat că poza ar fi fost trimisă din greșeală.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

