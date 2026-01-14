Un român mort de beat a mers 30 km pe contrasens pe o autostradă din Germania

Un șofer român s-a urcat beat la volan și a circulat 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă din Germania. El a ignorat mașinile care veneau din sens opus și avertismentele poliției, până când un șofer de TIR și-a pus camionul de-a curmezișul și a reușit să-l oprească, relatează ȘtirileProTV.

Bărbatul ar fi intrat pe autostrada A3 din Germania, pe contrasens, între nodul Wiesbaden și ieșirea Raunheim.

De acolo, și-a continuat cursa periculoasă până la Idstein – fără să se lase descurajat de zecile de mașini care veneau din sens opus. Mai multe autoturisme au fost nevoite să îl evite. Panicați, șoferii au sunat la poliție.

Un echipaj de poliție a mers la scurt timp în întâmpinarea vehiculului. Dar șoferul care circula pe contrasens a trecut pe lângă mașina agenților. El a făcut slalom printre mașini.

Un TIR pus de-a curmezișul a pus capăt cursei pe contrasens

Un al doilea echipaj a oprit complet traficul pe A3.

La un moment dat, un șofer de TIR și-a a reușit să-l blocheze pe român. În acel moment, conducătorul auto a oprit mașina, a întors și a început să circule corect.

După câțiva kilometri, trei echipaje ale poliției rutiere au reușit să oprească vehiculul și să-l rețină pe românul de 41 de ani.

Șoferul avea o alcoolemie de 2,31 la mie

Șoferul român a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 2,31 la mie. De asemenea, s-a constatat că acesta nu mai avea dreptul de a conduce în Germania, deoarece mai fusese implicat anterior în mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost obligat să predea permisul de conducere și, după consultarea cu parchetul competent, i-a fost confiscat și autoturismul.

