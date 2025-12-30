Dolj: „Siguranța nu este un artificiu” – campanie națională de prevenire a accidentelor provocate de articolele pirotehnice

În perioada 27 octombrie 2025 – 5 ianuarie 2026, la nivel național se desfășoară campania de prevenire și informare „Siguranța nu este un artificiu”, având ca obiectiv reducerea riscurilor generate de utilizarea și comercializarea ilegală a articolelor pirotehnice, specifice sezonului sărbătorilor de iarnă.

Campania vizează informarea și conștientizarea populației cu privire la pericolele reale ale folosirii necorespunzătoare a petardelor și artificiilor, precum și prevenirea accidentelor care pot avea consecințe grave asupra copiilor, adulților și animalelor de companie.

În acest context, astăzi, 30 decembrie, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști ai Secției 4 Poliție Craiova, au desfășurat activități preventive în municipiu. Aceștia au distribuit materiale informative cetățenilor, explicând riscurile utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice și subliniind importanța respectării legislației în vigoare.

Mesaje-cheie ale campaniei:

Petardele nu sunt jucării;

O clipă de distracție poate însemna o viață de durere;

Focul de artificii este frumos doar atunci când este sigur;

Petardele distrug petrecerea;

Petrece sărbătorile în familie, nu la Urgență;

Aprinde zâmbete, nu petarde;

Bucură-te de copilărie, nu deveni victima petardelor;

Animalele de companie nu se bucură de artificii – pentru ele, zgomotul înseamnă panică.

Prin această campanie, polițiștii reamintesc că siguranța nu este un artificiu, iar un comportament responsabil și respectarea normelor legale pot preveni evenimente tragice și pot contribui la sărbători petrecute în siguranță.

