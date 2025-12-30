Gorj: Trei tineri din Constanța, identificați după un furt comis în Plopșoru

Polițiștii din Turceni au identificat, ieri, pe DN 66 Capu Dealului o autoutilitară folosită la comiterea unei infracțiuni de furt. La volan a fost găsit un tânăr de 22 de ani, iar ca pasageri doi minori, de 16 ani, toți din județul Constanța.

Semnalmentele persoanelor coincid cu descrierea furnizată de o femeie de 78 de ani, victima furtului comis pe 15 noiembrie. Atunci, persoane necunoscute au intrat în curtea locuinței femei sub pretextul vânzării de cereale (porumb). De aici au sustras 1.700 de lei, părăsind locul faptei cu o autoutilitară albă.

Cei trei tineri au fost conduși la sediul poliției, iar unul dintre ei a recunoscut fapta, despăgubind victima cu suma de 1.700 de lei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea tuturor măsurilor legale necesare.

