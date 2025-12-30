Peste 40 kg de articole pirotehnice confiscate de polițiști, în Târgu Jiu și Târgu Cărbunești

Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au confiscat, ieri, peste 40 kg de articole pirotehnice, în Târgu Jiu ș Târgu Cărbunești.

În Târgu Jiu, un bărbat de 35 de ani a fost depistat de jandarmi comercializând ilegal 10 kg de articole pirotehnice din categoriile F2 și P1, în valoare de 800 lei. Produsele au fost ridicate de polițiști, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

Tot în Târgu Jiu, polițiștii au identificat un bărbat de 40 de ani, administrator al unei societăți comerciale, care deținea fără drept 20 kg de articole pirotehnice, tip baterii de artificii (categorii T1 și F2), în valoare de aproximativ 1.200 lei, fără documente legale de proveniență. Produsele au fost indisponibilizate, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

În Târgu Cărbunești, polițiștii au identificat o tânără de 21 de ani și mama acesteia, care comercializau ilegal 13,6 kg de articole pirotehnice din categoriile F2, FP3 și P1. Produsele au fost ridicate, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept.

Acțiunile fac parte din planul național Pirotehnic 2025-2026, desfășurat pentru prevenirea și combaterea comercializării ilegale de articole pirotehnice, reducerea riscurilor și asigurarea siguranței populației.

