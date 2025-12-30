3.3 C
Craiova
marți, 30 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentOlt: Patru persoane reținute după un conflict violent într-un local din Morunglav

Olt: Patru persoane reținute după un conflict violent într-un local din Morunglav

De Mariana BUTNARIU
Patru persoane reținute după un conflict violent într-un local din Morunglav
Patru persoane reținute după un conflict violent într-un local din Morunglav

Polițiștii din Bobicești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, au reținut patru persoane după un conflict violent într-un local din Morunglav.

Incidentul a avut loc în comuna Morunglav, în jurul orei 23:10, pe terasa unei societăți comerciale, unde mai multe persoane consumau băuturi alcoolice. Pe fondul stării de ebrietate, între acestea a izbucnit un conflict care a degenerat în agresiuni reciproce, tulburând ordinea și liniștea publică.

În urma anchetei, polițiștii au întocmit dosar penal și au dispus reținerea celor patru persoane pentru 24 de ore. Cei patru au fost introduși arestul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale care se impun.

Citește și: Atenționare meteo: vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA