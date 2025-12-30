Atenționare meteo: vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis avertizări pentru vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și zone montane, unde până la ora 20:00 vântul va sufla puternic, iar la munte rafalele vor ajunge la 90–120 km/h, însoțite de ninsoare viscolită și vizibilitate redusă.

Mâine, în intervalul 08:00 – 20:00, fenomene similare se vor extinde și în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei.

Recomandări pentru populație:

Evitați deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică; dacă este necesar să porniți la drum, verificați înainte starea traseului;

Echipamente necesare în autovehicule: anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată și alte accesorii pentru siguranță;

Evitați apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau elemente de construcție instabile;

Urmăriți buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Informații suplimentare:

