Explozie puternică într-un bloc din Caracal, o femeie a ajuns la spital

O explozie s-a produs, sâmbătă seară, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Caracal, judeţul Olt, nefiind urmată de incendiu. Proprietara locuinţei a fost transportată la spital cu arsuri. Un număr de 25 de persoane au fost evacuate din bloc.

În urma deflagraţiei, proprietara locuinţei, o femeie în vârstă de 57 de ani, a suferit arsuri de gradul I şi II pe faţă şi pe mâini, fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina de către un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt, iar 25 de locatari din bloc au fost evacuaţi.

Explozia produsă sâmbătă după amiaza într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din municipiul Caracal ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze de la un aragaz, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu. La locul exploziei, care a afectat patru locuinţe din blocul respectiv, s-a deplasat şi o echipă de la Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru a stabili dacă a fost sau nu afectată structura de rezistenţă a clădirii.