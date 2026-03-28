Jucătorii români de tenis Filip Jianu, Adrian Boitan și Radu Țurcanu au primit wild card-uri pentru turneul Țiriac Open (ATP 250), care va avea loc în perioada 30 martie-5 aprilie la Centrul Național de Tenis ”Simona Halep” din București și e dotat cu premii totale de 612.620 de euro.

Alte invitații au fost acordate lui Victor Cornea, Bogdan Pavel și Alexandru Jecan, au precizat organizatorii, pe pagina de Facebook a turneului.

Printre jucătorii străini care vor participa la turneu se numără Gabriel Diallo, Fabian Maroszan, Roberto Bautista Agut, Sebastian Baez (finalistul de anul trecut), Adrian Mannarino, Nuno Borges, Daniel Altmaier, Botic van de Zandschulp etc.

