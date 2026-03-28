Tiger Woods, arestat după ce a fost implicat într-un accident rutier! Ce acuzații i-au fost aduse

Cunoscutul jucător american de golf Tiger Woods, câștigătorul a 15 turnee majore, a fost arestat vineri pentru producerea de daune materiale și refuzul unui test de urină, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe o șosea în apropierea domiciliului său din Jupiter Island (Florida), din care a ieșit nevătămat, potrivit biroului șerifului din comitatul Martin.

Woods ‘a fost acuzat de conducere sub influență (DUI) cu daune materiale și refuzul de a se supune unui test legal’ de urină, a declarat un oficial al biroului șerifului într-o conferință de presă, precizând că jucătorul de golf a ieșit negativ la testul alcoolemiei, dar a prezentat semne de ‘incapacitate’.

Poliția a precizat că sportivul a fost plasat în spatele gratiilor timp de cel puțin opt ore, înainte de a fi eliberat pe cauțiune.

Woods, în vârstă de 50 de ani, călătorea singur în momentul accidentului. Oficialul a adăugat, de asemenea, că Woods ‘a cooperat, deși nu a vrut să se autoincrimineze’ și că a părut ‘letargic la fața locului’.

Accidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora locală 14:00 (18:00 GMT), când vehiculul condus de Woods a încercat să depășească o camionetă cu remorcă, la viteză mare, pe un drum îngust, dar a sfârșit prin a lovi spatele celuilalt vehicul și a se răsturna pe partea șoferului.

Nu este prima dată când Woods este implicat într-un accident rutier. În februarie 2021, el a suferit fracturi deschise la tibie și peroneu după un accident grav în Los Angeles, care i-a pus serios în pericol cariera.

