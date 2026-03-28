F1 / Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Japoniei

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) va lua startul de pe prima poziție a grilei în Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, programat duminică, după ce în urmă cu două săptămâni, în China, a devenit cel mai tânăr pilot plecat din pole position din istoria Marelui Circ.

Pe circuitul foarte exigent de la Suzuka (5,807 km), Antonelli (19 ani) a semnat cel mai bun timp al calificărilor (1 min 8 sec 778/1000), devansându-l pe coechipierul său de la Mercedes, britanicul George Russell (1 mn 29 sec 076), pe care îl va avea alături în prima linie a grilei în cursa de duminică.

Australianul Oscar Piastri (McLaren) a fost al treilea în această sesiune de calificări, urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), cei doi urmând să ia startul din linia a doua în Grand Prix-ul japonez.

Cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen, nemulțumit de modul în care rulează monopostul său Red Bull de la debutul sezonului, a fost eliminat în a doua fază a calificărilor (Q2) și va porni duminică din linia a șasea, alături de francezul Esteban Ocon (Haas).

Grila de start a Marelui Premiu al Japoniei:

Prima linie

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Linia a 2-a

Oscar Piastri (Australia/McLaren)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia a 3-a

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Linia a 4-a

Pierre Gasly (Franța/Alpine)

Isack Hadjar (Franța/Red Bull)

Linia a 5-a

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls)

Linia a 6-a

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Esteban Ocon (Franța/Haas)

Linia a 7-a

Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls)

Linia a 8-a

Franco Colapinto (Argentina/Alpine)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams)

Linia a 9-a

Alexander Albon (Thailanda/Williams)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas)

Linia a 10-a

Sergio Perez (Mexic/Cadillac)

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac)

Linia a 11-a

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin)

