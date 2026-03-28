F1 / Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Japoniei

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) va lua startul de pe prima poziție a grilei în Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, programat duminică, după ce în urmă cu două săptămâni, în China, a devenit cel mai tânăr pilot plecat din pole position din istoria Marelui Circ.
Pe circuitul foarte exigent de la Suzuka (5,807 km), Antonelli (19 ani) a semnat cel mai bun timp al calificărilor (1 min 8 sec 778/1000), devansându-l pe coechipierul său de la Mercedes, britanicul George Russell (1 mn 29 sec 076), pe care îl va avea alături în prima linie a grilei în cursa de duminică.
Australianul Oscar Piastri (McLaren) a fost al treilea în această sesiune de calificări, urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), cei doi urmând să ia startul din linia a doua în Grand Prix-ul japonez.
Cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen, nemulțumit de modul în care rulează monopostul său Red Bull de la debutul sezonului, a fost eliminat în a doua fază a calificărilor (Q2) și va porni duminică din linia a șasea, alături de francezul Esteban Ocon (Haas).
Grila de start a Marelui Premiu al Japoniei:
Prima linie
Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)
George Russell (Marea Britanie/Mercedes)
Linia a 2-a
Oscar Piastri (Australia/McLaren)
Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)
Linia a 3-a
Lando Norris (Marea Britanie/McLaren)
Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)
Linia a 4-a
Pierre Gasly (Franța/Alpine)
Isack Hadjar (Franța/Red Bull)
Linia a 5-a
Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)
Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls)
Linia a 6-a
Max Verstappen (Olanda/Red Bull)
Esteban Ocon (Franța/Haas)
Linia a 7-a
Nico Hulkenberg (Germania/Audi)
Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls)
Linia a 8-a
Franco Colapinto (Argentina/Alpine)
Carlos Sainz Jr (Spania/Williams)
Linia a 9-a
Alexander Albon (Thailanda/Williams)
Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas)
Linia a 10-a
Sergio Perez (Mexic/Cadillac)
Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac)
Linia a 11-a
Fernando Alonso (Spania/Aston Martin)
Lance Stroll (Canada/Aston Martin)
