România U20, eșec la limită în fața Poloniei în Elite League

Selecționata României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seară, pe Stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște, într-un meci din competiția de fotbal Elite League U20. Unicul gol al partidei a fost marcat de fundașul Norbert Barczak (73), care l-a surprins pe portarul Codruț Sandu cu o execuție din corner.

Prima repriză a fost una fără ocazii la cele două porți, dar România a avut o mare șansă de a deschide scorul în debutul părții secunde. David Barbu a reluat centrarea lui Ianis Tarbă (51), portarul a respins, însă David Irimia a ratat incredibil din câțiva metri. Polonezii au mai avut două ocazii înainte de a deschide scorul, prin Grzywacz (54) și Kubiak (68), dar Sandu a respins de fiecare dată.

În cinci meciuri directe cu Polonia în Elite League U20, bilanțul este egal, două victorii fiecare echipă și un egal.

În clasamentul Elite League U20, Portugalia este lider, cu 16 puncte (6 jocuri), urmată de Germania, 15 puncte (7 jocuri), Polonia, 9 p (4 j), Cehia, 4 p (6 j), Elveția, 3 p (4 j), România, 2 p (5 j), Italia, 0 p (3 j).

România va juca marți 31 martie (ora 13:30) contra Elveției, pe Stadionul ”Copet” din Vevey.

Citește și: Handbal (m) / România și-a aflat adversarele din grupa preliminară pentru CE 2028







