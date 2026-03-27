Naționala României va evolua în Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2028, alături de Franța, Polonia și Letonia, potrivit tragerii la sorți efectuate joi seara, la Lisabona.

Franța, campioana europeană din 2024, a fost preluată recent de celebrul antrenor spaniol de origine kârgâză Talant Dujshebaev.

România și Polonia s-au înfruntat și în preliminariile EURO 2026, tricolorii pierzând ambele partide la un gol, 27-28 acasă și 29-30 în deplasare.

În total, 20 de echipe se vor califica la turneul final, primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

EHF EURO 2028 se va desfășura în perioada 13-30 ianuarie 2028 în Spania, Portugalia și Elveția. Campioana europeană en titre, Danemarca, nu va evolua în preliminarii, la fel ca echipele gazdă, cele patru formații urmând să disputa EHF EURO Cup 2028.

Citește și: Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0? Răzvan Burleanu a făcut anunțul