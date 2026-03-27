Naționala României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seară, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, joi, că selecționerul Mircea Lucescu va continua la națională cel puțin un meci și că ratarea prezenței la Mondiale reprezintă un eșec comun.

„Cu siguranță va rămâne domnul Lucescu și pentru meciul următor. Nu discutăm în această seară subiectul noului selecționer. Prezența la Mondiale era un vis al nostru al tuturor, al domnului Lucescu, pentru că de asta a venit, al ‘Generației de suflet’, care își dorea să continue performanța sportivă din 2024, și al tuturor suporterilor români. Este un eșec al nostru, al tuturor. Acum sunt momente dificile pentru jucători și nu putem să facem altceva decât să-i sprijinim.

E o părere de rău din partea tuturor celor care au fost în joc. Turcia a fost o echipă mai bună în această seară, echipa noastră a arătat bine, dar nu s-a ridicat la nivelul Turciei și rezultatul final arată acest lucru. Nu am avut nici șansă, pentru că dacă ar fi intrat șutul lui Nicolae Stanciu acum probabil am fi fost într-o altă situație“, a spus președintele FRF.

