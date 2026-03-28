Volei (m) / România a cedat la mare luptă duelul cu Estonia din preliminariile CE U18

Selecționata României a învins formația Estoniei cu scorul de 3-2 (25-17, 25-22, 22-25, 17-25, 16-14), vineri seara, în Sala Olimpia din Ploiești, într-un meci din Grupa B a fazei secunde a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2026.

Tricolorii au avut nevoie de aproape două ore de joc (1 h 55 min) pentru a obține victoria, după ce au avut 2-0 la seturi și după ce au fost conduși cu 14-10 în tiebreak.

Patrick Ionuț Bălan, cu 19 puncte, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Răzvan Parpală, iar Matei George Josan a contribuit cu 11 puncte.

De la baltici s-au remarcat Reio Markkus Lepp (22 puncte), Mark Norman Somme (20) și Mattias Meresaar (15).

În celălalt meci al grupei, Grecia a dispus de Irlanda cu 3-0.

Sâmbătă vor avea loc partidele Grecia – Estonia (16:30) și România – Irlanda (19:00).

Câștigătoarele celor cinci grupe și cele mai bune patru formații de pe locul secund se califică la turneul final.

