Percheziţii la Departamentul pentru Situații de Urgență, telefoane ridicate de la conducere

Au avut loc percheziţii la mai multe spitale din Bucureşti şi din ţară, dar şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Au fost ridicate telefoanele mai multor angajaţi, inclusiv de la vârful instituţiilor. Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori în timpul percheziţiilor de la sediul DSU. Raed Arafat nu a dorit să comenteze acţiunea procurorilor. A spus, în schimb, că în acest moment vorbim de un dosar care vizează fapte, nu persoane.

Spitalul Floreasca,

Vizaţi în acest dosar ar fi mai mulţi medici de top. Sunt vizate două spitale importante din Bucureşti: spitalul Floreasca şi spitalul Gerota. Acolo, conform procurorilor, sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care ar fi lucrat şi la DSU. Suspiciunea procurorilor este aceea că medicii nu s-ar fi prezentat şi la DSU. Sunt vizate două spitale din ţară, în Mureş şi Bihor, pe aceleaşi suspiciuni. Ancheta este în desfăşurare la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti.