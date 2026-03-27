(VIDEO) Premierul Robert Fico, primit de prim-ministrul Bolojan la Palatul Victoria

Craiova
vineri, 27 martie, 2026
Politica | Europa

Magda Dragu

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit vineri la Palatul Victoria de prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unui ceremonial cu onoruri militare și intonarea imnurilor Republicii Slovace și României.

Potrivit programului anunțat de Guvern, cei doi șefi de executiv vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de o întâlnire în plenul delegațiilor, în cadrul unui dejun oficial de lucru, potrivit Agerpres.

De asemenea, cei doi înalți oficiali vor participa la ceremonia de semnare a unui memorandum de înțelegere privind cooperarea dintre ministerele Culturii din România și Republica Slovacă, valabil pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, premierii se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România

În cursul dimineții, Robert Fico a fost primit de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. 

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

