Craiovean reţinut pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată

Polițiștii și procurorii DIICOT Craiova au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 38 de ani. Acesta este acuzat de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2025 – ianuarie 2026, persoana în cauză ar fi procurat, deținut și vândut cocaină, în județul Dolj, cu sume între 500 și 1.300 de lei.

Pe parcursul cercetărilor a fost indisponibilizată cantitatea din drogul de mare risc tranzacționat de către persoana cercetată, iar, în contextul percheziției efectuate la locuința acesteia, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă“, potrivit IPJ Dolj.

La data de 25 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea persoanei în cauză.

La data de 26 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

