Tineri reţinuţi de DIICOT pentru pornografie infantilă şi viol

Procurorii D.I.I.C.O.T. Craiova, împreună cu polițiștii doljeni, au dispus reținerea a doi tineri, în vârstă de 16 și 21 de ani, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. În cazul tânărului de 21 de ani, reținându-se și acuzația de viol.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cele două persoane cercetate ar fi întreținut relații sexuale cu o victimă minoră (14 ani), context în care persoana de 16 ani ar fi realizat o filmare, pe care ar fi stocat-o în telefonul său mobil și ulterior ar fi distribuit-o, atât către persoana de 21 de ani, cât și către alte persoane.

De asemenea, persoana de 21 de ani utilizând telefonul mobil al celei de 16 ani, ar fi realizat un material video în care victima ar fi fost înfățișată în ipostaze sexuale explicite, imaginile fiind stocate în același dispozitiv“, potrivit IPJ Dolj.

La data de 26 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea celor două persoane cercetate, astăzi, 27 martie, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

