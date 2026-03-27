Șoferi prinşi de radar cu peste 100 km/h prin Craiova

Un tânăr, de 21 de ani, din municipiul Craiova, a fost înregistrat de aparatul radar, pe strada Henry Ford, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 136 km/h (+86 km/h).

Acesta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile, potrivit IPJ Dolj.

Un alt tânăr, de 20 de ani, din comuna Melinești, a fost înregistrat de aparatul radar, tot pe strada Henry Ford, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 108 km/h (+58 km/h).

Și acesta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

