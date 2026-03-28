Controale la operatori din domeniul dezmembrărilor auto, în Dolj: amenzi de 25.000 lei și activități suspendate

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Dolj și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a desfășurat o acțiune comună de control care a vizat activitățile de dezmembrări auto din județ.

În cadrul verificărilor, autoritățile au controlat trei operatori – persoane fizice – care desfășurau activități în acest domeniu. În urma controalelor, au fost constatate mai multe nereguli privind lipsa autorizațiilor și modul de gestionare a deșeurilor.

Ca urmare, comisarii de mediu au aplicat trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 25.000 de lei.



Două dintre sancțiuni, însumând 15.000 de lei, au fost aplicate pentru desfășurarea activităților de dezmembrare auto fără acte de reglementare, încălcând prevederile Ordonanța de Urgență nr. 195/2005. Cea de-a treia amendă, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, conform Ordonanța de Urgență nr. 92/2021.

Pe lângă sancțiunile financiare, autoritățile au dispus și o măsură complementară importantă: interzicerea desfășurării activităților de dezmembrare auto pentru operatorii verificați, până la intrarea în legalitate.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu atrag atenția că desfășurarea neautorizată a acestor activități poate avea un impact major asupra mediului, în special prin manipularea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase rezultate din dezmembrarea vehiculelor.

Autoritățile reamintesc tuturor operatorilor din domeniu obligația de a respecta legislația de mediu în vigoare și anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.