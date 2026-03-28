Rigips: cum să alegi plăcile potrivite pentru un finisaj neted și rapid în construcții

Vrei pereți drepți, tavane uniforme și un șantier care avansează rapid? Sistemele din gips-carton îți oferă exact acest tip de rezultat, dacă alegi corect plăcile și le montezi conform recomandărilor tehnice. Fie că lucrezi ca profesionist pe șantier, fie că îți renovezi singur locuința, selecția potrivită a plăcilor Rigips influențează direct calitatea finisajului și durata lucrării.

În acest ghid găsești pașii clari pe care să îi urmezi pentru a obține un finisaj neted și durabil. Analizăm tipurile de plăci, grosimile disponibile, accesoriile necesare și etapele corecte de montaj, astfel încât să iei decizii informate și să eviți greșelile frecvente.

1) Analizează spațiul și condițiile de utilizare

Începe prin a evalua încăperea în care vei monta plăcile. Umiditatea, temperatura, riscul de incendiu și nivelul de trafic influențează direct alegerea materialului.

Verifică următoarele aspecte:

Umiditatea medie din încăpere (baie, bucătărie, subsol, mansardă).

din încăpere (baie, bucătărie, subsol, mansardă). Expunerea la surse de căldură (șemineu, centrală termică, panouri electrice).

(șemineu, centrală termică, panouri electrice). Încărcările ulterioare pe perete (rafturi, corpuri suspendate, televizoare).

pe perete (rafturi, corpuri suspendate, televizoare). Izolarea fonică necesară, mai ales între apartamente sau camere de hotel.

De exemplu, într-un living obișnuit dintr-un apartament, unde umiditatea rămâne sub 60–70%, o placă standard este suficientă. Într-o baie fără fereastră, unde apare condens frecvent, ai nevoie de o placă rezistentă la umiditate și de o hidroizolație suplimentară în zona dușului.

Dacă lucrezi la o mansardă din lemn, ia în calcul și protecția la foc. Normativele românești privind securitatea la incendiu pot impune utilizarea plăcilor ignifugate în anumite zone.

2) Alege tipul de placă rigips potrivit proiectului

După ce ai analizat spațiul, selectează tipul de placă în funcție de cerințe. Nu toate plăcile din gips-carton au aceleași proprietăți.

Plăci standard (tip A – gri)

Le folosești pentru:

dormitoare

livinguri

birouri

holuri

Aceste plăci funcționează bine în spații uscate, pentru utilizare uzuală. Asigură o suprafață plană, ușor de gletuit și vopsit. Pentru un perete despărțitor interior de apartament, placa standard de 12,5 mm reprezintă alegerea frecventă.

Plăci rezistente la umiditate (H2 – verde)

Le alegi pentru:

băi

bucătării

spații tehnice

spălătorii

Conțin aditivi care reduc absorbția apei. Totuși, nu înlocuiesc hidroizolația. În zona dușului aplică o membrană lichidă sau un sistem dedicat înainte de montajul faianței.

Pentru rezultate stabile, folosește grosimea de minimum 12,5 mm și profile zincate de calitate, pentru a preveni coroziunea.

Plăci rezistente la foc (F – roșu)

Le utilizezi în:

mansarde cu structură din lemn

spații tehnice

zone cu risc crescut de incendiu

Aceste plăci conțin fibre speciale care cresc rezistența la temperaturi ridicate. În majoritatea cazurilor, se montează în sistem dublu strat pentru a atinge clasele de rezistență la foc cerute de proiect.

Plăci combinate (FH2)

Dacă spațiul implică atât umiditate ridicată, cât și cerințe de protecție la foc, alege varianta combinată. Este o soluție potrivită pentru mansarde amenajate ca băi sau bucătării la etaj.

În magazinul MatHaus găsești diferite tipuri de rigips, împreună cu profilele și accesoriile compatibile, astfel încât să alegi un sistem complet, nu doar o placă izolată.

3) Stabilește grosimea corectă a plăcii

Grosimea influențează rigiditatea, izolarea fonică și rezistența mecanică.

9,5 mm

potrivită pentru tavane ușoare

utilizată în spații fără solicitări mecanice mari

12,5 mm

cea mai folosită grosime

recomandată pentru pereți despărțitori și placări

oferă stabilitate bună pentru finisaje

15 mm

indicată pentru zone cu trafic intens

potrivită pentru pereți între apartamente

asigură izolare fonică îmbunătățită

Pentru un perete de 10 cm grosime, poți folosi profile CW de 50 mm și câte o placă de 12,5 mm pe fiecare parte. Dacă vrei izolare fonică mai bună, adaugă vată minerală în interiorul structurii sau dublează stratul de placare.

4) Planifică accesoriile necesare

Un finisaj neted nu depinde doar de placă. Sistemul complet include:

profile metalice UW și CW pentru pereți

profile UD și CD pentru tavane

șuruburi autofiletante pentru gips-carton

bandă pentru rosturi (hârtie sau fibră de sticlă)

pastă de îmbinare

glet de finisaj

grund pentru amorsare

Alege șuruburi cu lungimea potrivită: 25 mm pentru o placă de 12,5 mm, 35–45 mm pentru dublu strat. Respectă distanța de fixare: aproximativ 25 cm pe margini și 30 cm în câmp.

Profilele trebuie ancorate corect în pardoseală și tavan, cu dibluri adecvate suportului (beton, cărămidă, BCA). Nu improviza prinderile, mai ales în spații comerciale sau în zone cu trafic intens.

5) Montează plăcile corect pentru o suprafață plană

Montajul influențează direct aspectul final. Chiar și cea mai bună placă va arăta neuniform dacă structura nu este aliniată.

Pregătirea structurii

Verifică planeitatea cu nivelă cu bulă sau laser.

Montează profilele verticale la 600 mm distanță (ax–ax).

Adaugă întărituri acolo unde vei monta corpuri suspendate.

Fixarea plăcilor

Începe dintr-un colț și așază placa vertical, dacă înălțimea camerei permite. Astfel reduci numărul de rosturi orizontale.

Lasă un rost de aproximativ 5 mm față de pardoseală pentru a preveni absorbția umezelii. Nu forța plăcile între profile; tăierea corectă îți asigură muchii curate.

Taie placa astfel:

Marchează linia cu creionul. Taie cartonul frontal cu cutterul. Rupe placa pe linia de tăiere. Taie cartonul de pe spate.

Strânge șuruburile până când capul intră ușor sub nivelul cartonului, fără să rupă suprafața. Verifică constant planeitatea peretelui.

În proiectele profesionale, echipele folosesc mașini de înșurubat cu limitator de adâncime, pentru fixare uniformă.

6) Finisează rosturile pentru un aspect neted

Finisarea corectă face diferența între un perete acceptabil și unul perfect uniform.

Urmează pașii:

Aplică primul strat de pastă de rosturi. Încorporează banda de armare. Aplică al doilea strat, lărgind zona. După uscare, șlefuiește fin. Aplică un strat subțire de glet de finisaj. Amorsează suprafața înainte de vopsire.

Nu grăbi uscarea cu surse intense de căldură. Lasă materialul să se usuce natural, conform indicațiilor producătorului.

Pentru rezultate stabile, șlefuiește cu hârtie abrazivă granulatie 150–180 și folosește lumină laterală pentru a observa eventualele denivelări.

7) Verificări finale și greșeli de evitat

Înainte de vopsire, inspectează atent suprafața:

verifică planeitatea cu dreptarul

controlează colțurile și muchiile

asigură-te că nu există capete de șurub ieșite

Greșeli frecvente:

alegerea unei grosimi prea mici pentru aplicație

lipsa benzii de armare la rosturi

fixarea insuficientă a profilelor

montajul în spații umede fără protecție suplimentară

Documentează-te și asupra standardului internațional pentru plăci din gips-carton, cunoscut ca plasterboard, pentru a înțelege clasificările și proprietățile generale ale materialului.

Respectă normele de siguranță pe șantier: poartă mască la șlefuire, mănuși la manipulare și asigură ventilarea spațiului.

Estimează corect bugetul și planifică execuția

Prețul plăcilor diferă în funcție de tip și grosime. Variantele rezistente la umiditate sau foc costă mai mult decât cele standard, iar sistemele duble implică un consum mai mare de accesorii.

Calculează:

suprafața totală în metri pătrați

numărul de plăci necesare

cantitatea de profile și șuruburi

materialele pentru finisaj

Adaugă o rezervă de 5–10% pentru pierderi. Dacă proiectul este complex sau implică cerințe speciale de protecție la foc, consultă un proiectant sau un diriginte de șantier autorizat.

Alegerea corectă a plăcilor Rigips începe cu analiza spațiului și continuă cu selecția atentă a tipului, grosimii și accesoriilor. Montează structura cu atenție, finisează rosturile corect și verifică fiecare etapă. Astfel obții un finisaj neted, execuție rapidă și un sistem durabil, adaptat proiectului tău.