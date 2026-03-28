Echipa României a fost învinsă de Grecia cu scorul de 3-0 (25-19, 25-20, 25-11), vineri, în Sala ”Hristo Botev” din Sofia, din Grupa A a fazei a doua a preliminariilor Campionatului European de volei feminin Under-18 din 2026.

Tricolorele s-au înclinat după 67 de minute de joc.

Bianca Gabriela Cucu s-a remarcat din echipa României, antrenată de Istvan Zoltan Bokor, cu 13 puncte.

Cele mai bune de la învingătoare au fost Eleni Alexoglou (15 puncte), Melina Triantopoulou (13) și Pinelopi Maria Traouda (12).

Tot vineri are loc și partida Bulgaria – Suedia (18:00). Sâmbătă se vor juca partidele Grecia – Suedia (15:00) și România – Bulgaria (17:30).

La turneul final se vor califica echipele care vor câștiga cele cinci grupe din această fază, precum și cele mai bine trei formații de pe locul secund.

