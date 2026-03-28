Volodimir Zelenski anunță că Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în materie de apărare

Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în materie de apărare în contextul loviturilor cu drone iraniene în întreg Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Vizita surpriză a lui Zelenski în Emirate intervine a doua zi după anunțul unui acord în domeniul apărării între Ucraina și Arabia Saudită.

Kievul încearcă să profite de expertiza sa în materie de distrugere de drone rusești pentru a ajuta țările din Golf și a trimis experți anti-drone în regiune, în special în Emiratele Arabe Unite și în Arabia Saudită.

Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că s-a întâlnit cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și că cei doi lideri ‘au convenit să coopereze în domeniul securității și apărării. Echipele noastre vor finaliza detaliile’.

‘Pentru toate statele normale, este important să-și asigure stabilitatea și să protejeze vieți în fața amenințărilor actuale. Ucraina dispune de o expertiză pertinentă în acest domeniu’, a adăugat el.

Ucraina își prezintă apărarea antidrone drept cea mai bună din lume

Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care țările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Kievul afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.