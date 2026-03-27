Începere proiect Dezvoltarea intensității digitale pentru Road Construct SRL

Titlul proiectului: Dezvoltarea intensității digitale pentru Road Construct SRL

Numele beneficiarului: ROAD CONSTRUCT SRL Codul MySMIS al proiectului: 333743

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul principal al proiectului „ Dezvoltarea intensității digitale pentru Road

Construct SRL” este achiziția de echipamente TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) este de a îmbunătăți eficiența

și calitatea proceselor de proiectare și management al infrastructurilor rutiere, podurilor și lucrărilor edilitare și civile, prin

integrarea tehnologiilor digitale avansate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 Modernizarea și Digitalizarea Proceselor de Proiectare: Echipamente: 2x Autodesk Architecture, Engineering &

Construction Collection, 2x Software Civil Site Design Plus (OEM). SCOP: Integrarea unor instrumente avansate de

proiectare care să permită realizarea de proiecte detaliate și conforme cu standardele românești. Impact: Creșterea

eficienței și preciziei în proiectare, reducerea timpului de execuție și îmbunătățirea calității finale a proiectelor.

OS 2. Îmbunătățirea Colaborării și Comunicației în Echipa: Echipamente: 1x Autodesk BIM Collaborate Pro, 8x Microsoft

365 Business Basic, 3x Laptop Lenovo Legion 7 16IRX9, 3x Set Tastatură și Mouse Wireless cu Suport pentru Tabletă

SELERIS®. SCOP: Facilitarea colaborării în timp real între diferitele echipe de proiect, indiferent de locație. Impact:

Reducerea erorilor, îmbunătățirea comunicării și creșterea eficienței colaborării în proiectele complexe.

OS3: Optimizarea Performanței și Capacității de Analiză Tehnică Echipamente: 2x Desktop PC Core i9 14900KF, 5x Monitor

LED Samsung Odyssey G7, 1x All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 5. SCOP: Asigurarea unei performanțe superioare pentru

randarea 3D și simulările complexe necesare în proiectele de infrastructură. Impact: Finalizarea mai rapidă a analizelor

tehnice, sporirea capacității de simulare și îmbunătățirea calității vizualizării proiectelor.

OS 4: Creșterea Securității și Fiabilității Infrastructurii IT Echipamente: 8x Bitdefender Total Security, 6x Licență Microsoft

Windows 10 Professional – OEM. SCOP: Protejarea infrastructurii IT și a datelor sensibile ale companiei împotriva

amenințărilor cibernetice. Impact: Asigurarea unui mediu de lucru sigur și protejarea integrității datelor și proiectelor

companiei.

OS 5: Îmbunătățirea Capacității de Prezentare și Vizualizare a Proiectelor Echipamente: 1x Videoproiector OPTOMA

UHD38x, 1x Ecran de proiecție EliteScreens Tripod T136NWS1, 1x Plotter Canon 36″ imagePROGRAF TM-340, 1x

Multifuncțională Konica Minolta Bizhub C257i. SCOP; Asigurarea unor instrumente avansate pentru prezentarea și

tipărirea documentației tehnice și a proiectelor de mari dimensiuni. Impact: Îmbunătățirea comunicării vizuale și a

capacității de prezentare în fața clienților și partenerilor, precum și eficientizarea tipăririi documentelor tehnice.

OS 6: Optimizarea Activităților în Teren și Inspecțiile Tehnice Echipamente: 1x Drona DJI Mavic 3T, 3x Tabletă Samsung

Galaxy Tab S9 FE. SCOP: Facilitarea monitorizării și inspecțiilor pe șantierele de construcție, oferind acces rapid la date și

documente direct în teren. Impact: Reducerea timpului de intervenție, îmbunătățirea supravegherii șantierelor și

asigurarea unui management mai eficient al proiectelor pe teren.



OS7: Consolidarea Prezenței Online și Vizibilitatea pe Piață Echipamente: Website de prezentare. Obiectiv: Crearea și

optimizarea unui website care să reflecte activitățile și valorile companiei, atrăgând noi clienți și parteneri. Impact:

Creșterea vizibilității online, consolidarea imaginii brandului și generarea de noi oportunități de afaceri printr-o prezență

Valoarea totală a contractului de finanțare: 372.187,94 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 332.580,26 lei

Data semnării contractului de finanțare: 29.05.2025

Data finalizării proiectului: 28.05.2026