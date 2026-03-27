Peşedintele SUA prelungește ultimatumul pentru un acord cu Iranul

Se prelungește cu 10 zile ultimatumul președintelui american Donald Trump pentru o înțelegere cu Iranul, fiind pentru a doua oară când liderul SUA dă Teheranului timp de gândire și de negociere, sub amenințarea că îi va distruge rețeaua energetică națională.

Trump a dezvăluit și că Iranul a permis trecerea mai multor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. „Acum au șansa să facă o înțelegere, dar asta depinde doar de ei. Iar ei vor spune că nu negociază. Normal că negociază. Sunt distruși. Cine nu ar negocia? Imploră să ajungem la o înțelegere. Vom vedea dacă vor face înțelegerea corectă”, a declarat Donald Trump.

„Le-am oferit un ultimatum de 10 zile. Ei au cerut doar 7“

„Dar m-au întrebat, foarte drăguț, prin oamenii mei, dacă pot să le ofer mai mult timp. Au mulți bani, au construit centrale nucleare, dar și obișnuite, însă sunt masive și foarte scumpe. E vorba de miliarde de dolari. Așa că le-am oferit un ultimatum de 10 zile. Ei au cerut doar 7. Și o să spuneți că Trump este un negociator groaznic. Au cerut 7, însă eu am hotărât să le dau 10, pentru că mi-au oferit nave. Am vorbit despre cele 8 nave, despre cadoul pe care mi l-au oferit.

Poate că spun că nu discutăm, mie nu îmi place când spun asta pentru că nu e adevărat așa cum ați aflat, dar discutăm și merge destul de bine, așa că le-am oferit un ultimatum de 10 zile”, a afirmat liderul SUA.

Marco Rubio a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a vorbit, de asemenea, despre conflictul din Orientul Mijlociu. Întrebat dacă poate fi redeschisă Strâmtoarea Ormuz fără o intervenție terestră, acesta a spus că „este o chestiune militară tactică”. „Nu voi specula despre ce ar fi nevoie. Poate fi deschisă și mâine dacă Iranul nu mai amenință transportul maritim global, ceea ce este scandalos și o încălcare a dreptului internațional. Toate aceste țări cărora le pasă de dreptul internațional ar trebui să facă ceva în privința asta”, a spus Rubio. Deși cele două părți continuă negocierile, jurnaliștii de la Wall Street Journal susțin că Pentagonul plănuiește să trimită încă 10 mii de militari în Orientul Mijlociu.

