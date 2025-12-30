3.3 C
Copac căzut pe calea ferată, degajat de pompierii militari vâlceni în Brezoi – Călinești

De Mariana BUTNARIU
Intervenție rapidă pentru înlăturarea pericolului și restabilirea circulației feroviare
Intervenție rapidă pentru înlăturarea pericolului și restabilirea circulației feroviare

Pompierii militari din Vâlcea au intervenit de urgență pentru degajarea unui copac căzut pe calea ferată, în localitatea Brezoi – Călinești. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu autospecială de intervenție și modul de descarcerare, fiind informat și dispeceratul CFR.

Echipajul a constatat că este vorba despre un copac cu diametrul de aproximativ 80 cm și lungimea de 12 m, care a fost degajat rapid, eliminând astfel pericolul pentru circulația feroviară.

Recomandări pentru populație pe timpul vântului puternic:

  • Evitați deplasările pe cât posibil;
  • Nu staționați și nu vă apropiați de panouri publicitare, copaci, stâlpi de electricitate sau elemente de construcție care se pot desprinde;
  • Asigurați obiectele aflate pe balcoane, terase sau acoperișuri;
  • Parcați autovehiculele la distanță de arbori sau elemente de construcție instabile;
  • Respectați indicațiile autorităților și informațiile transmise prin canalele oficiale.

