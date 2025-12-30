Copac căzut pe calea ferată, degajat de pompierii militari vâlceni în Brezoi – Călinești

Pompierii militari din Vâlcea au intervenit de urgență pentru degajarea unui copac căzut pe calea ferată, în localitatea Brezoi – Călinești. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu autospecială de intervenție și modul de descarcerare, fiind informat și dispeceratul CFR.

Echipajul a constatat că este vorba despre un copac cu diametrul de aproximativ 80 cm și lungimea de 12 m, care a fost degajat rapid, eliminând astfel pericolul pentru circulația feroviară.

Recomandări pentru populație pe timpul vântului puternic:

Evitați deplasările pe cât posibil;

Nu staționați și nu vă apropiați de panouri publicitare, copaci, stâlpi de electricitate sau elemente de construcție care se pot desprinde;

Asigurați obiectele aflate pe balcoane, terase sau acoperișuri;

Parcați autovehiculele la distanță de arbori sau elemente de construcție instabile;

Respectați indicațiile autorităților și informațiile transmise prin canalele oficiale.

