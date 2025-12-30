Dolj :Tânăr reținut după ce a furat un televizor și un autoturism

Polițiștii din Bechet au reținut, ieri, un tânăr de 26 de ani, din comuna Sadova, după ce a furat un televizor și un autoturism.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 12–15 decembrie, bărbatul ar fi pătruns prin efracție în curtea locuinței unui pensionar de 78 de ani, tot din comuna Sadova, de unde a sustras un televizor și un autoturism. Ulterior, tânărul a condus autoturismul pe drumurile publice din localitate, provocând mai multe avarii, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive.

