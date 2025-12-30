2.3 C
Craiova
marți, 30 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljDolj :Tânăr reținut după ce a furat un televizor și un autoturism

Dolj :Tânăr reținut după ce a furat un televizor și un autoturism

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Bechet au intervenit rapid pentru documentarea infracțiunilor și reținerea suspectului
Polițiștii din Bechet au intervenit rapid pentru documentarea infracțiunilor și reținerea suspectului

Polițiștii din Bechet au reținut, ieri, un tânăr de 26 de ani, din comuna Sadova, după ce a furat un televizor și un autoturism.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 12–15 decembrie, bărbatul ar fi pătruns prin efracție în curtea locuinței unui pensionar de 78 de ani, tot din comuna Sadova, de unde a sustras un televizor și un autoturism. Ulterior, tânărul a condus autoturismul pe drumurile publice din localitate, provocând mai multe avarii, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Ucraina neagă că ar fi vizat reședința lui Putin într-un presupus atac cu drone

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA