(VIDEO) Ucraina neagă că ar fi vizat reședința lui Putin într-un presupus atac cu drone

Mariana BUTNARIU
Ucraina a negat ferm acuzațiile Rusiei conform cărora un atac cu drone ucrainene ar fi vizat una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, potrivit CNN.

Președintele Donald Trump a declarat că Putin i-a menționat presupusul atac într-un apel telefonic luni dimineață. Inițial, Trump a afirmat că l-a crezut pe cuvânt, dar ulterior a recunoscut că este posibil ca atacul să nu fi avut loc, răspunzând întrebărilor reporterilor despre negarea ucraineană.

Rusia, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov, a susținut că incidentul s-ar fi produs în regiunea Novgorod, vizând probabil reședința prezidențială fortificată Valdai. Lavrov a declarat că nu au existat victime sau pagube semnificative, dar că armata rusă a selectat ținte pentru eventuale „atacuri de represalii”.

Zelenski și Sybiha resping acuzațiile Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzația, numind-o „o invenție completă” și subliniind că declarația rusă survine la doar o zi după întâlnirea sa cu Trump în Florida. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a adăugat că Ucraina atacă doar ținte militare legitime pe teritoriul rus, iar afirmațiile Rusiei reprezintă un „pretext fals” pentru intensificarea atacurilor împotriva Ucrainei.

Trump a comentat, referindu-se la discuția cu Putin, că a fost „foarte furios” la aflarea detaliilor și că atacarea unei reședințe prezidențiale nu este „momentul potrivit”. Totuși, el a admis că președintele rus i-a confirmat incidentul, menționând că dovezile agențiilor americane urmează să fie verificate.

Afirmațiile Rusiei și negările Ucrainei intervin într-un context delicat al negocierilor de pace pentru încheierea invaziei ruse, pe fondul unor tensiuni internaționale crescute și a discuțiilor între liderii SUA și Ucraina privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

