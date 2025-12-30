Aeroportul Internațional Craiova investește într-un nou parc fotovoltaic pentru creșterea autonomiei energetice

Aeroportul Internațional Craiova face un nou pas important spre sustenabilitate și eficiență energetică, prin semnarea contractului de finanțare pentru dezvoltarea celui de-al doilea parc fotovoltaic. Proiectul vine în completarea capacităților deja realizate în cadrul megaproiectului de extindere a aeroportului și are ca obiectiv principal reducerea dependenței de rețeaua națională de energie.

Noul parc fotovoltaic este conceput pentru autoconsum și va avea o putere instalată de 2,1 MW, fiind echipat cu un sistem de stocare a energiei de 2,58 MWh, bazat pe baterii Li-ion de mare capacitate. Investiția este aliniată Strategiei Energetice a României și urmărește creșterea autonomiei energetice a aeroportului, precum și diminuarea semnificativă a costurilor operaționale.

Proiectul presupune instalarea a 3.803 panouri fotovoltaice, amplasate atât pe sol, cât și pe structuri de tip carport. Dintre acestea, 2.207 panouri vor fi montate la sol, asigurând o capacitate instalată de 1,2 MW, iar 1.596 panouri vor fi amplasate pe structuri carport, cu o capacitate de 0,9 MW.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă pentru componenta eligibilă

Energia verde produsă va fi utilizată pentru alimentarea terminalului de pasageri, a echipamentelor de securitate, a sistemelor de climatizare, a iluminatului și a altor facilități aeroportuare. În acest mod, funcționarea infrastructurii aeroportuare va fi realizată cu zero emisii, la un nivel ridicat de independență energetică. Excedentul de energie generat în perioadele de vârf va fi stocat în baterii, permițând o gestionare inteligentă și eficientă a consumului.

Valoarea totală a investiției este de 15.903.323,14 lei (cu TVA), proiectul beneficiind de finanțare europeană nerambursabilă pentru componenta eligibilă. Prin această inițiativă, Aeroportul Internațional Craiova își consolidează statutul de infrastructură modernă, eficientă și responsabilă față de mediu, devenind un exemplu de bune practici în domeniul energiei regenerabile.

