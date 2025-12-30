(VIDEO) CIA, atac cu dronă asupra unei instalații portuare din Venezuela

Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a efectuat, la începutul acestei luni, un atac cu dronă asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, marcând primul atac american cunoscut asupra unei ținte aflate pe teritoriul acestui stat, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de CNN.

Atacul, ale cărui detalii nu au fost făcute publice anterior, a vizat un doc izolat, despre care autoritățile americane considerau că este utilizat de banda venezueleană Tren de Aragua pentru depozitarea drogurilor și încărcarea acestora pe ambarcațiuni destinate traficului internațional. Conform surselor, în momentul atacului nu se afla nimeni la fața locului, astfel că nu au fost înregistrate victime.

Două surse au susținut că Forțele pentru Operațiuni Speciale ale SUA ar fi oferit sprijin informativ în cadrul operațiunii, însă această informație a fost negată de colonelul Allie Weiskopf, purtător de cuvânt al Comandamentului Operațiunilor Speciale ale SUA. „Operațiunile Speciale nu au sprijinit această operațiune, inclusiv sprijinul de informații”, a declarat acesta.

Președintele Donald Trump a părut să recunoască indirect atacul

Președintele Donald Trump a părut să recunoască indirect atacul într-un interviu acordat pe 26 decembrie, afirmând că SUA au distrus o „instalație mare de unde provin navele”. Ulterior, el a precizat că lovitura a vizat „zona docurilor unde sunt încărcate ambarcațiunile cu droguri”, refuzând însă să confirme dacă operațiunea a fost desfășurată de armată sau de CIA.

Atacul riscă să amplifice tensiunile deja ridicate dintre Washington și președintele venezuelean Nicolas Maduro. Administrația Trump a intensificat în ultimele luni presiunea asupra regimului de la Caracas, lansând o amplă campanie antidrog în Marea Caraibelor și estul Oceanului Pacific, soldată cu distrugerea a peste 30 de ambarcațiuni suspectate de trafic. De asemenea, Trump a ordonat blocarea petrolierelor sancționate care tranzitează Venezuela și a amenințat în repetate rânduri cu lovituri directe pe teritoriul țării.

Nu sunt reacții oficiale

O sursă citată de CNN a descris atacul drept unul reușit din punct de vedere tactic, instalația și ambarcațiunile fiind distruse, însă a subliniat caracterul mai degrabă simbolic al operațiunii, în condițiile în care traficanții de droguri folosesc numeroase alte facilități portuare. Evenimentul pare să fi trecut aproape neobservat inclusiv în Venezuela.

La începutul acestui an, Trump a extins atribuțiile CIA pentru desfășurarea de operațiuni în America Latină, inclusiv în Venezuela. Oficialii americani au comparat strategia actuală împotriva traficanților de droguri cu campania globală antiteroristă, secretarul Apărării, Pete Hegseth, afirmând recent că „narcoteroriștii sunt al-Qaeda emisferei noastre”.

CIA a refuzat să comenteze informațiile, iar Casa Albă și autoritățile venezuelene nu au oferit, până în prezent, reacții oficiale.

