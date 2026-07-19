Tineri reținuți după o bătaie cu arme albe în fața unui restaurant din Podari. Trei persoane, agreste

Doi tineri, în vârstă de 18 și 21 de ani, ambii din comuna Calopăr, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Craiova, fiind cercetați pentru lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 18 iulie, în jurul orei 01:45, în comuna Podari, în apropierea unui restaurant. Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Bucovăț s-au sesizat din oficiu după ce au observat un conflict între mai multe persoane, potrivit IPJ Dolj.

Trupele SAS au intervenit pentru a aplana scandalul

Din cauza amploarei conflictului, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție din cadrul Secțiilor 1-6 Poliție Craiova, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), care au intervenit pentru restabilirea ordinii.

Ulterior, cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Craiova.

Trei bărbați au fost agresați, doi au ajuns la spital

Anchetatorii au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, cei doi suspecți i-ar fi agresat fizic pe trei bărbați din comuna Țuglui. Doi dintre răniți au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

În timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit și ridicat două obiecte tăietoare-înțepătoare, care au fost indisponibilizate pentru continuarea anchetei.

Cei doi suspecți au fost reținuți

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de sâmbătă, aceștia urmează să fie prezentați procurorilor, care vor decide dacă vor solicita o măsură preventivă.

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